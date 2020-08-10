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عاجل.. انفجار شديد في أمريكا وسقوط قتيل واحد على الأقل

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محمد حسن عامر
05:14 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
الشرطة الأمريكية .. صورة أرشيفية

الشرطة الأمريكية .. صورة أرشيفية

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، في نبأ عاجل، أن انفجارا وقع في بالتيمور بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت، وفق ما نقلته قناة "سكاي نيوز"، أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز، وأدى إلى سقوط قتيل، وتدمير عدة منازل وتسويتها بالأرض.

وقالت قناة "فوكس" الأمريكية، إن رجال الإنقاذ قدموا إلى مسرح الحادث، حيث أنقذوا 3 ضحايا نقلوا إلى المستشفى، إلا أنهم في حالة حرجة، بينما قتلت سيدة.

وأوضحت أن رجال الإنقاذ، يبحثون عن ضحايا جراء الانفجار.      

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