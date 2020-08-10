جهود مكثفة لكشف غموض مقتل إفريقية خنقا في منزلها بالعجوزة

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسنة إفريقية الجنسية في حالة تعفن، داخل شقتها بمنطقة العجوزة، ومسجاة على سرير داخل غرفة نومها، ومقيدة اليدين.

التحقيقات الأولية التي تجريها نيابة حوادث شمال الجيزة، كشفت أن بلاغا ورد إلى قسم شرطة العجوزة من سكان أحد العقارات، بانبعاث رائحة كريهة من شقة بالطابق الأرضي، وانتقلت قوة من قسم الشرطة، وتبين العثور على جثة سيدة في حالة تعفن وملقاة على سرير بغرفة النوم.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المجني عليها حضرت إلى مصر في شهر يونيو الماضي، واستأجرت الشقة بمفردها، وكان يتردد عليها سيدتان من نفس الدولة التي تنتمي لها.

وكشفت معاينة الأجهزة الأمنية والقضائية، عن تفاصيل كثيرة داخل الشقة وغرفة نوم المجني عليها، حيث تبين أنها في العقد السابع من العمر، ومسجاة علي السرير مقيدة اليدين من الخلف بجلباب حريمي ومخنوقة رقبتها بقطعة قماش، كما أوضحت المعاينة عن سلامة منافذ الشقة بالكامل، ما يعني أن الفاعل دلف إلى الشقة بطريقة مشروعة.

ودلت المعاينة، على استضافة المجني عليها شخصا ما، حيث عثرت الشرطة على "كانز مشروبات غازية" وجزأين من سيجارتين.