تجديد حبس والد "طفلة المنور" 15 يومًا بتهمة تعذيبها في قليوب

قرر المستشار أحمد طارق، رئيس نيابة قليوب، تجديد حبس "إسماعيل. ح" والد طفلة منور قليوب، المتهم بتعذيب ابنته، وتقييدها بالسلاسل، وإطفاء السجائر بجسدها، 15 يومًا للمرة الثانية على ذمة التحقيقات.

وأوضحت النيابة أن الطفلة لازالت تتلقى العلاج بمستشفى قليوب التخصصي، وفور سماح حالتها سيتم إحالتها للطب الشرعي لإصدار تقرير شامل بحالتها الصحية، ثم يتم نقلها إلى إحدى دور رعاية الأطفال بقيلوب.

وأشارت سلوى ترك، مقرر المجلس القومى للأمومة والطفولة بالقليوبية، إلى أنه سيتم عمل جلسات نفسية للطفلة بواسطة متخصصين لعلاجها من الصدمة التى تعرضت لها خلال فترة التعذيب من والدها، وهو ما تسبب لها في إيذاء حسي ومعنوي، إلى جانب الحرمان من العطف والحنان الذي افتقدته بسبب انفصال الأم عن الأب، وقيام والدها بمعاملتها بقسوة وغلظة مدعيًا أن سلوكها غير قويم.

وأضافت ترك، أنه بعد انتهاء مرحلة العلاج النفسي والبدني للطفلة، سيتم إيداعها دار رعاية عمر بن الخطاب بقليوب، تنفيذا لقرار النيابة الصادر بشأنها بإيداعها إحدى دور الرعاية.

وكان المجلس القومى للطفولة والأمومة، أعلن عن نجاحه فى إنقاذ طفلة من تعذيب أبيها وزوجته بقليوب، وكان خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس قد تلقى بلاغًا من أحد الجيران والذى طلب سرية بياناته بمنطقة قليوب، محافظة القليوبية، لإغاثة وإنقاذ طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا من تعذيب والدها وزوجته، حيث قيدها الأب بسلسلة حديدية بمنور مسكنها، ما أحدث بها إصابات بالغة، وعلى الفور تم تحرير بلاغ على خط نجدة الطفل.

ووجهت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع الخطر عن الطفلة وتقديم الدعم اللازم، حيث تمت إحالة الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، والتى نسقت مع السيد المستشار المحامى العام الأول لنيابة استئناف طنطا والذى كلف نيابة قليوب الجزئية بالتحقيق فى الواقعة، وبتكليف من النيابة العامة توجهت قوة من الشرطة لمحل سكن الطفلة، وتم العثور عليها مقيدة فى غرفة منعزلة بالمنزل، وعلى جسدها آثار إصابات وجروح، وتم ضبط الأب وزوجته، وتبين أن الأب والأم منفصلان والطفلة تقيم بصفة مستمرة مع الأب وزوجته.