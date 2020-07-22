قومي الأمومة بالقليوبية يطلب إيداع "طفلة قليوب" ضحية والدها بالمستشفى

تقدمت سلوى ترك، مقرر فرع المجلس القومي للأمومة والطفولة بالقليوبية، بطلب لنيابة قليوب، طالبت فيه بوضع الطفلة "ب" ضحية تعذيب والدها بأحد المستشفيات لتقديم الرعاية الصحية لها، قبل إيداعها بإحدى دور الرعاية بقليوب.

وأشارت "ترك"، إلى أنه يجري حاليا فحص الأطفال أشقاء المجني عليها، لمعرفة ما إذا كان الأب يمارس ضدهم تعذيب من عدمه.

قررت نيابة قليوب بمحافظة القليوبية، حبس الأب المتهم بتعذيب طفلته البالغة من العمر 11 عاما، بتقيدها بالسلاسل 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت النيابة إيداع الطفلة إحدى دور الرعاية.

وقال الجيران في تحقيقات النيابة، إن والد الطفلة هو من سبب لها أضرار جثيمة، بعدما قيدها بالسلاسل وضربها وأطفأ السجائر في جسدها. وأشار الجيران إلى أنهم لاحظوا سلوك الأب وتعذيبه للطفلة، فأبلغوا خط نجدة الطفل ليرحموها من العذاب.

بينما قال عم الطفلة ويدعى "ا ح"، عامل، إنه لاحظ في الفترة الأخيرة عند زيارة شقيقه، إن الطفلة غير متواجدة وسط أشقائها فسأل عنها ولكن والدها كان دائما يتحجج بأنه أرسلها لشراء طلبات للمنزل إلا أنه علم بالواقعة فيما بعد فقرر التدخل وإنقاذها فمنعه شقيقه "والدها".