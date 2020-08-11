إليسا تنقلب على سمير جعجع بعد تفجيرات لبنان: قلبي محروق على بلدي

"بعتذر عن تأييدى أيا حدا بأيا يوم من الأيام حزبيا أو سياسيا أو حتى برئاسة الجمهورية، كلن خذلونا، والفرق إنو نحن عندنا الجرأة نعترف بوقت غيرنا مصرّ يغمّض عيونه ع الغلط، أنا اليوم بعلن انتمائى لأرضى وشعبى وبس" بهذه الكلمات أعلنت الفنانة إليسا تبرؤها من تأييد أي حزب أو رجل سياسة في لبنان عبر صفحتها الرسمية على "تويتر".

علاقة إليسا بالساسة اللبنانيين قوية للغاية، فهي من أقوى الداعمين لحزب القوات اللبناني، والسياسي سمير جعجع، فدوما ما تظهر فى مؤتمراته، بل وصلت إلى أنها تلتقط معه الصور التذكارية ويجريان سويا الحوارات الصحفية.

كما أن إليسا دوما ما تذكر سمير جعجع في مقابلاتها التليفزيونية، ففي عام 2018 أطلّت الفنانة إليسا مع الإعلامي مارسيل غانم، وشكرت رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لأنه رشّح في الانتخابات النيابية عضو تكتل الجمهورية القوية أنطوان حبشي وقالت: "أول مرة أشعر أن صوتي له قيمة كمواطنة".

وقبلها بعامين قامت مجلة الجرس اللبنانية بوضع إليسا وسمير جعجع على غلاف عددها، وفي هذا العدد تحدثت عن سبب انتمائها ودعمها لحزب القوات، وأشارت إلى أنها لديها مشاكل مع فنانين بسبب دعمها لهذا الحزب.

ولكن بسبب التفجيرات الأخيرة، والثورة التى تملأ شوارع بيروت، خضعت إليسا لغضب عشاقها وجمهورها وقررت أن تكون منهم وطلبت من جعجع رسميا التقدم بالاستقالة.

الفنانة إليسا كانت قد تضررت بشكل كبير من التفجيرات الأخيرة التى شهدتها بيروت.

قالت إليسا عبر "تويتر": "محروق قلبي من جوا ومقهورة على بلدي من اللي صار. أنا الحمد لله بخير وإن شاء لله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافوا يا رب! بيتي تكسر كلو بس مش مهم، المهم.. الله يحمي لبنان".