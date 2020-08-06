"معلومات الوزراء": مصر جذبت مشروعات استثمارية بنحو 124.5 مليار دولار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجراف عبر صفحتهم الرسمية على "فيس بوك"، يوضح فيه بأن مصر جذبت مشروعات استثمارية بتكلفة إجمالية بلغت 124.5 مليار دولار بما يعادل 35.2% من إجمالي مشروعات المنطقة خلال السنوات الخمس السابقة.

وأن مصر تحافظ على صدارتها عربيًا كوجهة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في قطاعات العقارات والفحم والنفط والغاز والطاقة المتجددة، فقد احتلت المركز الأول في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العقارات؛ وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2019 فقط نحو 13.7 مليار دولار.