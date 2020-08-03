خطوات التقديم لـ14 وظيفة في المدارس اليابانية المصرية

خلال أيام ينتهي التقدم لوظائف المدارس المصرية اليابانية إلكترونيًا، لا تزال الفرصة متاحة أمام من تنطبق عليه الشروط للتقدم عبر الإنترنت، بسهولة.

وتستعرض "الوطن" تفاصيل الالتحاق بعدد من الوظائف في المدارس اليابانية، وخطوات التقديم، وشروط الواجب توافرها في المتقدمين، والوظائف المتاحة.

الشروط العامة قبل البدء في التسجيل

- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- يجب أن يكون المتقدم لوظيفة مدير أو وكيل مدرسة تخصص (لغة إنجليزية- Math- Science) ويفضل من لديه (TOEFL)، محلية أو دولية.

- على كل متقدم، أن يتأكد من صحة البيانات التي سيقوم بإدخالها في استمارة التقدم، وأي مخالفة لذلك تؤدي إلى الاستبعاد، ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

- يجب الالتزام بالشرائح العمرية وسنوات الخبرة لكل متقدم، على ألا يزيد السن عن الحد المقرر لكل فئة في الأول من أكتوبر 2020.

- في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة، يجب التأكد من اعتمادها من الجهات الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا.

- يجب التأكد من ملء كل البيانات المطلوبة في كل فقرة، والإجابة على كل الأسئلة، حتى يتم حفظ البيانات والتسجيل بنجاح.

- يتمتع بحُسن السير والسلوك، ولم يسبق اتهامه في جرائم مخلة بالشرف، أو تمنع تعامله مع الأطفال.

- كل متقدم له فرصة واحدة للتقدم، ولا يجوز إعادة التسجيل مرة أخرى تحت أي مسمى.

- الإجابة على الأسئلة بالكامل في الوقت المحدد، وإلا ضاعت الفرصة الوحيدة في التقدم.

- سيتم فتح باب التقدم على كل الوظائف المطلوبة في المدارس المصرية اليابانية لسد العجز في الأماكن الشاغرة، وهذا ليس شرطاً لمخاطبة كافة المتقدمين لكل الوظائف، إلا عند خلو الوظيفة في حال كونها مشغولة.

- لوزارة التربية والتعليم الحق في عدم قبول طلب الالتحاق بأسر المدارس المصرية اليابانية دون إبداء أسباب.

الوظائف المتاحة

أعلنت المدارس المصرية اليابانية، عن إتاحة 14 منصب وظيفي هي:

- مدير مدرسة.

- وكيل مدرسة.

- معلم فصل رياض أطفال.

- معلم مساعد رياض أطفال.

- معلم (Math).

- معلم (Science).

- معلم لغة عربية.

- معلم لغة إنجليزية.

- معلم تربية رياضية.

- معلم تربية فنية.

- معلم تربية موسيقية.

- معلم غرفة مصادر "أطفال احتياجات خاصة".

- أخصائي نفسي.

- أخصائي اجتماعي.

خطوات التقديم في المدارس المصرية اليابانية

خطوات التقدم للمعلمين إلكترونيًا، ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم.

يمكن التقديم عن طريق الدخول على الصفحة المخصصة للتقديم من هنــــــــا.

تأكد من قراءة الشروط، وانتبه فهناك فرصة واحدة لملء الاستمارة، اضغط "أوافق على جميع الشروط والأحكام، ثم التالي".

ستظهر أيقونة لتأكيد الموافقة، وقراءة جميع الشروط اضغط على موافق.

الخطوة الثالثة: استيفاء البيانات، ومنها ادخال الاسم رباعي، ورقم البطاقة القومي، البريد الإلكتروني، الوظيفة الحالية، والوظيفة المتقدم عليها، وفي النهاية اضغط على لست روبرت والضغط على التالي.

بعد انتهاء التقييم سيتم التواصل معك عن طريق البريد الإلكتروني، فتابع البريد الإلكتروني.