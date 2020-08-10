مطران البلينا: المشاركة بانتخابات الشيوخ واجب وطني وكنسي

طالب الأنبا ويصا مطران البلينا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس بسوهاج، الأقباط وخاصة الشباب ممن لهم حق انتخابي، بالمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، التي ستنطلق غدا الثلاثاء في الداخل وعلى مدار يومين.

وقال المطران، في بيان حمل شعار "مصر ليست فقط وطن نعيش فيه بل وطن يعيش فينا"، إن المشاركة واجب وطني وقومي، وتمتع بالحق الانتخابي، وليكون كل شخص أمينا أمام الله والوطن.

وأضاف المطران أن الكنائس على مستوى الإيبارشية، ستوفر وسائل النقل المناسبة بكل كنيسة لتوصيل الناخبين لمقر لجانهم الانتخابية، كما توفر تعريف كل ناخب بلجنته الانتخابية، مشيرا إلى أنه لا توجد لجان وافدين، فكل مواطن له حق الانتخاب حسب محل إقامته ببطاقة الرقم القومي الخاصة به.

ونوه المطران، بضرورة إحضار كل ناخب بطاقة الرقم القومي السارية معه إلى اللجنة الانتخابية وارتداء الكمامة، قائلا: "المشاركة الإيجابية تدعم استقرار الدولة المصرية، والمشاركة واجب وطني وكنسي".