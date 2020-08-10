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"الإنجيلية": المشاركة في انتخابات "الشيوخ" ترسيخ للديمقراطية والمواطنة

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مصطفى رحومة:
05:35 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
القس أندريه زكي

القس أندريه زكي

قال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، إن الكنيسة تؤمن بأهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ التي ستنطلق غدًا الثلاثاء في الداخل على مدار يومين.

وأضاف "زكي"، في بيان له، أن المشاركة تعد جزءً أصيلًا من عملية ترسيخ الديمقراطية والمواطنة داخل المجتمع المصري، موضحًا أن الكنيسة تؤمن بأن التعبير عن الرأي هو الذي يصنع مستقبل الوطن.

ويشارك رئيس الطائفة الإنجيلية، غدًا الثلاثاء، في انتخابات مجلس الشيوخ، في الحادية عشرة صباحًا، حيث يدلي بصوته في إحدى لجان مدرسة الجبرتي بمنطقة مساكن شيراتون بالقاهرة.

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