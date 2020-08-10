"الوطنية" تسلم المحاكم الكمامات وأدوات تعقيم انتخابات الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، انتهاء تسليم 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، المستلزمات الطبية وأدوات التعقيم الوقاية من جائحة فيروس كورونا، لاستخدمها أثناء عمليات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

ووفرت الهيئة الوطنية للانتخابات، الكمامات لجميع رؤساء اللجان الفرعية والأمناء وكذا الناخبين الذين لا يحملونها، كما وفرت قفازات يدوية لاستخدامها في حمل القلم، وكحول لتعقيم الايادي، وجميع المستلزمات سيتم تسلميها للقضاة مع الأوراق الانتخابية.

وبدأ القضاة رؤساء اللجان الفرعية، على مدار اليوم، استلام الكمامات والقفازات اليدوية وزجاجات الكحول التي سيتم استخدامها في عمليات التصويت من المحاكم الابتدائية.