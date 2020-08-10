أعلن إصابته بكورونا.. أفلام يحضر لها أنطونيو بانديراس

صدم الممثل أنطونيو بانديراس جميع محبيه بإعلانه عن إصابته بكورونا، وذلك في نفس يوم ميلاده الـ60.

والممثل الإسباني صاحب الشعبية الواسعة، كان يحضر للمشاركة في 3 أفلام، تم الإعلان عنها من قبل.. نعرضها في التقرير التالي.

The Hitman's Wife's Bodyguard

تم الإعلان عن مشاركة أنطونيو بانديراس في الفيلم الذي من المفترض أن يخرجه Patrick Hughes ويكتبه Tom O'Connor

ويضم الفيلم عددا من النجوم بجانب بانديراس، بينهم، رايان رينولدز، توم هوبر، صامويل جاكسون، مورجان فريمان، سلمى حايك، وغيرهم.

ومن المقرر عرض الفيلم في 20 أغسطس 2021 بحسب موقع IMDB.

Uncharted

فيلم من المقرر أن يشارك فيه بانديراس بجانب توم هولاند، مارك والبيرج، ومن إخراج روبن فليشر.

الفيلم كتبه Matt Holloway، وArt Marcum ومن المقرر طرح الفيلم في 16 يوليو 2021، بحسب موقع IMDB.

Official Competition

تم الإعلان عن تصوير أنطونيو بانديراس للفيلم الإسباني Official Competition، والذي يخرجه كل من Mariano Cohn ،Gastón Duprat وتشارك الممثلة بينلوبي كروز في بطولته. ومن المقرر عرضه عام 2021 بحسب موقع IMDB.

وقال بانديراس عبر تويتر: "أريد أن أعلن أنه اليوم، 10 أغسطس، أنني أجبرت على الاحتفال بعيد ميلادي الستين في الحجر الصحي، بعد أن أثبتت إصابتي بفيروس كورونا".

وأضاف "بانديرس": "أود أن أضيف أنني أشعر بتحسن نسبي، وأنا واثق من أنني سوف أتعافى في أقرب وقت ممكن بعد التعليمات الطبية التي آمل أن تسمح لي بالتغلب على الفترة المرضية التي أعاني منها".

وأضاف الممثل الأسباني: "سأستفيد من هذه العزلة للقراءة والكتابة والراحة ومواصلة وضع الخطط للبدء في إعطاء معنى لعمري بعد الـ60 عامًا".