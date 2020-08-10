قرر قاضي المعارضات تجديد حبس مزارع وعامل 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وكانت مباحث الأموال العامة قد ضبطت شخصين بمحافظة سوهاج يقومان بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وذلك عبر تحويلات بنكية لمبالغ كبيرة من الدول العربية، واستبدالها بالجنيه المصري في السوق السوداء.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثاني سوهاج، وموجود حاليًا بإحدى الدول العربية، وسائق مقيم بدائرة مركز شرطة العسيرات، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وإرسالها للثاني من خلال حوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك، ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وعقب ذلك، يقوم المتهمان بتوصيل هذه المبالغ لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط السائق وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع الأول، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي بلغت مليوناً و500 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.