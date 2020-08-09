أحمد خالد موسى ينشر صورة مع الفيشاوي من الكواليس: "30 مارس"

نشر المخرج أحمد خالد موسى، صورة من كواليس فيلم "30 مارس" مع الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها: "30 مارس".

وتدور أحداث الفيلم في إطار الساسبنس والتراجيديا، حيث تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب موازين أبطاله، ومن إعلان انضمام شخصيتين خلال الأيام المقبلة، ويشاركان كضيفي شرف في أحداث الفيلم.

فيلم "30 مارس" تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوي، ‏ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، وصبري فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد علي ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف.