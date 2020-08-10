نبيل شعيل يطلق "شنو صاير" مع روتانا وديزر

طرح الفنان الكويتي الكبير نبيل شعيل أحدث أغنياته مع شركة روتانا للصوتيات وتطبيق ديزر.

الأغنية بعنوان "شنو صاير" وهي من كلمات مصطفى طالب مجباس، ألحان وتوزيع ميثم علاء الدين، مكس وماستر جاسم محمد، إشراف أحمد الصانع.

تجاوزت أغنيات ألبوم الفنان الكويتي الكبير نبيل شعيل، "كبير الفن"، الذي طرح عبر المنصات الإلكترونية حاجز 500 ألف مشاهدة خلال الأيام الأربعة الماضية التى طرح فيهم عبر قناة روتانا الرسمية بموقع "يوتيوب".

جاءت أغنية "ندمان" في المركز الأول لأكثر الأغنيات التي تم الاستماع لها فتجاوزت 150 ألف مشاهدة.

ويتضمن ألبوم نبيل شعيل الجديد مع "روتانا" خمسة أغاني متنوعة القوالب، هي: "كبير الفن"،"حوبه"، "ندمان"، "جازلي" و"آخر حبنا"، اتحد في إنجازها عدد من الشعراء هم: (عمر الكندري، فوزان الناصر، قصي عيسى، خالد الغامدي وأحمد الصانع). والملحنين هم أحمد الهرمي، علي صابر، أدهم، عبد الله الجاسم وفواز المرزوق). والموزعون الموسيقيون هم: مهند خضر، عثمان عبود، وزيد نديم الذي كانت له "حصة الأسد" بتوزيعه ثلاثة أعمال من أغاني "ميني ألبوم".