مسؤول أوروبي: المساعدات المقدمة للبنان ستخضع لمراقبة صارمة

قال المفوض الأوروبي المكلف بشؤون المساعدات الإنسانية يانس ليناريتش، إن المساعدات التي يقدمها الاتحاد للبنان ستخضع لمراقبة صارمة لضمان حسن استخدامها ووصولها إلى مستحقيها.

وأوضح المفوض، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، أن هذه المساعدات ستمر عبر وكالات الأمم المتحدة والهيئات غير الحكومية الدولية العاملة في الشأن الإغاثي والإنساني، حيث ستُستخدم الأموال لتأمين مساكن مؤقتة ومساعدات دوائية وصحية وغذائية للمتضررين جراء الانفجار، مؤكدًا جاهزية الاتحاد الأوروبي لمساعدة لبنان على المدى القصير والمدى الطويل أيضاً.

وأشار ليناريتش إلى أن هذه المساعدات تقدر بـ63 مليون يورو تعهدت بها المفوضية باسم الاتحاد لمساعدة لبنان لتجاوز آثار الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت في 4 أغسطس الجاري وأدى لوقوع ما يصل إلى 200 قتيل و6 آلاف جريح حسب الحصيلة الأخيرة.

وتنقسم المساعدات الأوروبية إلى شقين الأول عبارة عن 33 مليون يورو تم الإعلان عنها من قبل رئيسة المفوضية أوروسولا فون دير لاين بعد وقوع الكارثة بيوم والثانية اُعلنت أمس خلال مؤتمر المانحين بقيمة 30 مليون يورو إضافية.

وكان الاتحاد قدم مساعدات عينية على شكل فرق إنقاذ وخبراء ومعدات طبية للتعامل مع المصابين وعلاج الجرحى والتعرف على جثث القتلى.