شروط وطريقة التقدم للوظائف الشاغرة في بنك الإسكندرية
كتب:
سمر إيهاب
07:05 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
أعلن بنك الإسكندرية حاجته لشغل وظائف شاغرة للعمل بفروع البنك، وجاءت تفاصيل الوظائف كالتالي:
Senior IT Business Analyst
ويشترط للتقدم للوظيفة:
- خبرة 5 سنوات على الأقل بمجال العمل.
- أن يكون المتقدم لديه علم بالمجالات المصرفية المتعلقة بمجال العمل.
Senior Risk Analyst
ويشترط للتقدم للوظيفة:
- الخبرة من 3 لـ5 سنوات بمجال العمل.
- إجادة مهارات التواصل.
- إجادة مهارات الحاسب الآلي.
Global Transfers Officer
ويشترط للتقدم للوظيفة:
- إجادة مهارات الحاسب الآلي.
- إجادة مهارات التواصل.
-إجادة اللغة الإنجليزية.
ولمعرفة مزيد من التفاصيل والتقدم للوظائف يمكن الدخول على الحساب الرسمي للبنك على موقع "لينكد إن".