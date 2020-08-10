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شروط وطريقة التقدم للوظائف الشاغرة في بنك الإسكندرية

كتب:

سمر إيهاب
07:05 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
بنك الإسكندرية

بنك الإسكندرية

أعلن بنك الإسكندرية حاجته لشغل وظائف شاغرة للعمل بفروع البنك، وجاءت تفاصيل الوظائف كالتالي:

Senior IT Business Analyst

ويشترط للتقدم للوظيفة:

- خبرة 5 سنوات على الأقل بمجال العمل.

- أن يكون المتقدم لديه علم بالمجالات المصرفية المتعلقة بمجال العمل.

Senior Risk Analyst 

ويشترط للتقدم للوظيفة:

- الخبرة من 3 لـ5 سنوات بمجال العمل.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات الحاسب الآلي.

Global Transfers Officer

ويشترط للتقدم للوظيفة:

- إجادة مهارات الحاسب الآلي.

- إجادة مهارات التواصل.

-إجادة اللغة الإنجليزية.

ولمعرفة مزيد من التفاصيل والتقدم للوظائف يمكن الدخول على الحساب الرسمي للبنك على موقع "لينكد إن". 

 

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