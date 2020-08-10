اختصاصات ومهام مجلس الشيوخ قبل ساعات من انطلاق التصويت بالداخل

ساعات قليلة وينطلق التصويت داخل البلاد، في انتخابات مجلس الشيوخ، بعد انطلاقها رسميا، أمس واليوم، للمصريين بالخارج، وذلك لاستكمال الاستحقاقات الدستورية المختلفة.

وتحدد اختصاصات مجلس الشيوخ، الذي يجرى التصويت على مرشحيه على المقاعد الفردية والقائمة غدا، داخل البلاد، المادة 248 في الدستوري المصري، اختصاصات مجلس الشيوخ، ويمكن إجمالها في الآتي:

دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ، فيما يلي:

وفق المادة 249 من الدستور، حيث نصت على أخذ رأي مجلس الشيوخ، في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

ومشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة، أو بسياستها في الشؤون العربية، أو الخارجية، ثم بعد ذلك يبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور، إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.