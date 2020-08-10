رئيس التحرير

محمود مسلم

الهجرة: تقييم تجربة إجراء انتخابات الشيوخ عبر البريد أمام مجلس الوزراء

كتب:

سماح حسن
01:11 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
الهجرة: تقييم تجربة الانتخابات بـ"البريد" أمام مجلس الوزراء

الهجرة: تقييم تجربة الانتخابات بـ"البريد" أمام مجلس الوزراء

أكّدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنَّ هناك فرصة أمام المصريين بالخارج الموجودين في مصر للمشاركة بانتخابات الشيوخ ببطاقة الرقم القومي غدًا أو جواز السفر شرط ألا يكون قد سجل في الخارج.

وكشفت وزيرة الهجرة، في تصريحات صحفية لها اليوم بمقر الوزارة، أنَّ الوزارة سترفع لرئيس مجلس الوزراء تقييماً شاملاً لتجربة انتخابات الشيوخ بالخارج بالبريد السريع، موضحة أنَّ الوزارة تلقت اليوم صورًا للمصريين بالخارج في أثناء توجههم لمكاتب البريد للمشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ.

اقرأ المزيد:

تطهير وتجهيز مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ بجنوب سيناء

المفتي يدعو للمشاركة في انتخابات "الشيوخ": واجب وطني

الوفد: وضعنا خطة لمتابعة سير انتخابات الشيوخ وتسهيلها على الناخبين

التنمية المحلية تعلن جاهزية المحافظات لاستقبال انتخابات الشيوخ

النائب مصطفى الجندي: المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب وطني

وزيرة الهجرة تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ