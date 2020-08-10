الهجرة: تقييم تجربة إجراء انتخابات الشيوخ عبر البريد أمام مجلس الوزراء

أكّدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنَّ هناك فرصة أمام المصريين بالخارج الموجودين في مصر للمشاركة بانتخابات الشيوخ ببطاقة الرقم القومي غدًا أو جواز السفر شرط ألا يكون قد سجل في الخارج.

وكشفت وزيرة الهجرة، في تصريحات صحفية لها اليوم بمقر الوزارة، أنَّ الوزارة سترفع لرئيس مجلس الوزراء تقييماً شاملاً لتجربة انتخابات الشيوخ بالخارج بالبريد السريع، موضحة أنَّ الوزارة تلقت اليوم صورًا للمصريين بالخارج في أثناء توجههم لمكاتب البريد للمشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ.