عضو تنسيقية شباب الأحزاب: مجلس الشيوخ يحقق التوازن التشريعي في مصر

قال أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر تتعرض لحملات إعلامية تستهدف الشباب.

وتابع مبارك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، أن مجلس الشيوخ مختص بتوسيع مجالات السلم الاجتماعي، فضلا عن مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يبرز أهمية المشاركة في الانتخابات واختيار النواب المناسبين، مؤكدا أن استحقاق مجلس الشيوخ يوفر التوازن التشريعي في مصر.

وأضاف "تواصلنا مع الشباب عبر حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملة انزل شارك لإقناع الشباب بالمشاركة".