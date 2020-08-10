رئيس مراكز الشباب: لجنة عليا لإقامة مسابقة كأس مصر بمشاركة 1500 فريق

أكد مصطفى منصور رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بمحافظات الجمهورية ، ان الوزارة تدرس حاليا وضع الخطوط العريضة وشكل تنظيم مسابقة جديدة في كرة القدم لمراكز الشباب ، وسيطلق عليها مسابقة كأس مراكز الشباب لتكون موازية لدوري مراكز الشباب ، الذي أقيمت النسخة السابعة منه 26 يوليو الماضي وفاز بها مركز شباب سبرا نبات من محافظة الغربية .

وأضاف منصور في تصريحات لـ« الوطن » أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة عليا لمناقشة قواعد وشروط غقامة مسابقة كأس مصر لمراكز الشباب ، وعدد الفرق المشاركة والاستقرار على موعد انطلاقها .لافتا الى أن هناك اقتراحين سيتم وضعهما محل اعتبار ونظر لإقامة المسابقة؛ الأول منهما أن يتم الاستعانة في المسابقة بالفرق أصحاب المراكز الأول والثاني والثالث للمشاركة بالاضافة الى 300 مركز شباب آخر يتم إجراء تصفيات تمهيدية لها حتى تصل الى 64 مركز شباب في الادوار التمهيدية.

وأشار الى أن الاقتراح الثاني يتضمن توسيع قاعدة مشاركة مراكز الشباب لتشمل 1500 مركز شباب في القاعدة الدنيا ، الى يصل منها 64 مركز شباب في التصفيات التمهيدية .

وأضاف أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، أبدى ارتياحه الكبير لفكرة إقامة مسابقة كأس لمراكز الشباب ،حيث ستأتي على غرار مسابقة كأس مصر لكرة القدم بين الأندية ، لأن الهدف منها يتواكب مع توجهات القيادة السياسية والمبادرات المتنوعة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضية بين جموع المواطنين .

يذكر أن جوائز بطولة دوري مراكزالشباب للعام الجاري 2020 بلغت 350 ألف جنيه، حيث حصل حصل صاحب المركز الأول على 150 ألف جنيه ( فريق شبرا نبات الغربية ) ، وصاحب المركز الثاني على 100 ألف جنيه (فريق كفر قشاش (البحيرة)، والثالث (المحسمة المحطة) 70 ألف جنيه، والرابع (الحسينات) 30 ألف جنيه.