وزير الرياضة يشكر مراكز الشباب والأندية لالتزامهم بالإجراءات الوقائية

قدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر لمجلس شباب الجزيرة وأعضائه، وأندية الأهلي والزمالك والترسانة، وعدد من مراكز الشباب، لما اتخذوه من إجراءات احترازية، وتطبيقها بكل حسم على أرض الواقع: "لو روحنا أي مكان في العالم، مش هنلاقي زي اللي شوفته النهاردة".

وأضاف "صبحي"، خلال مداخلة له عبر "سكايب" ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، أن مصر ستسضيف أحد أهم الأحداث العالمية في يناير عام 2021، ببطولة العالم لكرة اليد، وتقوم مصر بإنشاء عدد من الصالات وتم تخطي نسبة الـ85% من الإنشاء لتلك الإنشاءات، وسيتم إقامة البطولة في موعدها المحدد: "حاجة مشرفه جدا".

وأوضح أن هناك صالات موزعة بين العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، وصالة المدينة الرياضية ببرج العرب، وصالة استاد القاهرة، بخلاف عدد من الصالات الأخرى للتدريب: "الإنشاء ماشي بشكل قوى وفعال، وإنشاء مكتب لإدارة أصول منشآت كبيرة جدا للرياضة المصرية".

وأكد أن الوزارة أنفقت ما يقرب من 6 مليارات جنيه في القطاع الرياضي خلال العامين الماضيين، كونه قطاع اقتصادي، يتم تداولة بشكل محترف، ويتم تحويله لمنتج وقطاع يساعد المجتمع في قطاعات مختلفة داخلية، مثل الإنشاءات التي تتم في المدن الجديدة.

وأشار إلى أن المجال الرياضي به العديد من العاملين، الذين ظهروا جليا خلال فترة التوقف: "مكناش شايفينهم كويس، والقطاع مستوعب أعداد هائلة من العاملين، حتى لو تأثيرها مهم، لكن العمالة والشغل فيها مهم زي قطاع العاملين بالأندية والأندية الصحية".