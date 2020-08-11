تامر حسني ينعى مصطفى حفناوي: "راح عند ربنا اللي أحن عليه من الدنيا"

نعى الفنان تامر حسني، اليوتيوبير مصطفى حفناوي، الذي وافته المنية، اليوم، إثر إصابته بجلطة في المخ، أودت بحياته.

وكتب حسني، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا اليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى مصطفى حفناوي، وراح عند اللي أحن عليه من الدنيا كلها".

وأضاف: "ربنا يرحمك يا مصطفى، على قد كل اللي دعولك من قلوبهم، وعلى قد قلبك الطاهر الجميل، وكل الشكر لكل أصحابك المحترمين المخلصين، بجد نعمة الصحاب في الزمن دا، ربنا يصبر أسرتك الكريمة يا حبيبي، أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة والفاتحة".

يذكر أن تامر حسني، كان آخر من زار مصطفى حفناوي داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، وعرض على والدته سفره خارج مصر لتلقي العلاج، إلا أن الأطباء أكدوا صعوبة سفر الحالة، لتدهورها الشديد.