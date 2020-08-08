تامر حسني يطالب جمهوره بالدعاء لمصطفى حفناوي: محتاج معجزة

ناشد الفنان تامر حسني، جمهوره، بالدعاء للإنفلونسر مصطفى حفناوي، بعد تعرضه لجلطة بالمخ وفقدان الوعي، قائلًا: "الدكاتره بيقولوا هو محتاج معجزة من عند ربنا".

وكتب تامر حسني، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: "مصطفى حفناوي قبل ما يكون واحد من محبيني وشاب ناجح محبوب محترم مجتهد بيبدأ حياته، هو أخوكم في الإنسانية، فعلًا بعد ما شوفته النهاردة هو يستحق دعواتكم ياريت كل حبايب قلبي الغاليين من متابعيني وغير متابعيني يدعوا له، ولكم مثلها عند ربنا إن شاء الله".

وأضاف: "حالته خطيرة جداً فوق فوق ما تتصوروا والدكاتره بيقولوا هو محتاج معجزة من عند ربنا يعني فيه أمل.. دعواتكم هي الحل الوحيد ممكن تكون سبب في الشفاء.. يلا كلنا النهاردة ندعي كتير لمصطفى من أعماق قلوبنا لعل دعواتنا تنفعه وترجعه لنا سليم وبخير.. اللهم لا اعتراض، يارب اشفيه، واشفي كل مريض اللهم آمين".

وأصيب اليوتيوبر مصطفى حفناوي بجلطة في المخ، دخل على إثرها في غيبوبة، ليصاب بضمور تام في الجزء الأيسر من المخ، حسب رواية أصدقائه.

وانتابت حالة من الحزن الشديد والتعاطف رواد التواصل الاجتماعي، ودشنوا هاشتاج طالبوا فيه الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وحرص الفنان تامر حسني على زيار حفناوي، بالمستشفى. ونشر البلوجر علي غزلان، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة للفنان تامر حسني أثناء تواجده بالمستشفى التي يتلقى بها حفناوي العلاج. وعلق غزلان على الصورة قائلًا: "شكرا إنك جيت وجبرت بخاطره لأنك عارف إنه بيحبك".