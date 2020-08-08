تامر حسني يزور اليوتيوبر مصطفى حفناوي بعد إصابته بجلطة في المخ

حرص الفنان والمطرب تامر حسني على زيارة اليوتيوبر الشهير مصطفى حفناوي، بالمستشفى، بعد إصابته بجلطة في المخ.

ونشر البلوجر علي غزلان، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة الفنان تامر حسني أثناء تواجده بالمستشفى التي يتلقى بها حفناوي العلاج.

وعلق غزلان على الصورة قائلًا: "شكر إنك جيت وجبرت بخاطره لأنك عارف إنه بيحبك".

وأصيب مصطفى حفناوي بجلطة في المخ، دخل على إثرها في غيبوبة، ليصاب بضمور تام في الجزء الأيسر من مخه، حسب رواية أصدقائه، من بينهم علي غزلان.