شهيرة عن شائعة وفاة محمود ياسين: "سيبكم من مواقع المتخلفين عقليا"

طمأنت الفنانة شهيرة الجمهور على صحة الفنان القدير محمود ياسين، بعدما انتشرت خلال الساعات الماضية، بعض الشائعات، بين تدهور حالته الصحية ووفاته.

وكتبت شهيرة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "وربنا كله تمام والحمدلله، سيبكم من مواقع المتخلفين عقليًا، وبدعي عليهم تمام أوى، هتكسبوا ايه نسبة مشاهده بالملايين، عشان تاكلوا من ورانا عيش، يارب بالسم الهاري، وحسبنا الله ونعم الوكيل".

ووجهت الفنانة رانيا محمود ياسين الشكر والتقدير لكل من اطمأن على الحالة الصحية لوالدها الفنان القدير محمود ياسين، ووجهت عتابًا لكل من نشر شائعات بشأن وفاته قائلة: "قسمًا بالله العظيم.. لو فيه حاجة بعد الشر هنكتب على صفحاتنا أنا ومامتي وأخويا عمرو وجوزي محمد رياض".

وأضافت "ياسين"، خلال مقطع فيديو لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "احنا أول ناس هتكتب، سواء حاجة حلوة أو حاجة وحشة، أنا كتبت امبارح 100 بوست محدش بص لهم، والناس كانت بتشير الشائعات فقط، أنا متضايقة من كتر الضغوط، ومنمتش من التليفونات".

وأوضحت أن إحدى الفتيات انتحلت شخصيتها، ودونت أن الفنان محمود ياسين في حالة حرجة ولا أحد يسأل عليه، قائلة: "ده جو بلدي أوي، أنا بالعكس تعبت من كتر السؤال على بابا، طول الوقت الناس بتسألني عليه، من زملائه ومن جمهوره حاجة فوق الوصف".