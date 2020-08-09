تعيين المستشارة شهيرة عبد الشافي مديرا للنيابة الإدارية بالمنصورة

أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية قراراً صباح اليوم بتعيين المستشارة شهيرة عبد الشافي شعبان مديراً للنيابة الإدارية بالمنصورة القسم الأول.

يأتي ذلك إيمانًا بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية في بيان له، إن المستشارة شهيرة عبد الشافي، حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة 1996، وعينت بالنيابة الإدارية عام 1997 وتدرجت في مسيرتها المهنية حيث عملت بنيابات المنصورة القسم الثاني والثالث ونيابة أجا، ثم بالمكتب الفني بالمنصورة إعتبارًا من 2015 حيث تم ترقيتها لدرجة نائب رئيس هيئة في عام 2018.