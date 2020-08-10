Pain and Glory فيلم ترشح عنه أنطونيو بانديراس لأوسكار وجولدن جلوب

يوم 10 فبراير من العام الجاري، كان موعد حفل أوسكار رقم 92، وقتها ترشح الممثل الإسباني أنطونيو بانديراس لأول مرة في تاريخه، عن دوره الرئيسي في فيلم Pain and Glory.

ونافس "بانديراس" في نفس الفئة كل من، خواكين فينيكس، آدم درايفر، ليوناردو دي كابريو وجوناثان برايس، وحصدها خواكين عن فيلم جوكر.

الفيلم من إخراج وتأليف بيدرو المودوفار، ويحكي عن مخرج سينمائي مسن يعاني من مرض مزمن.. ويتذكر لحظات شبابه مثل علاقته بوالدته، والحب والانفصال والسعادة والنجاح.

وPain and Glory شارك في بطولته الممثلة بينيلوبي كروز، نورا نافاز، والممثل ليوناردو سبراجليا.

وترشح Pain and Glory لجائزة أوسكار أخرى في فئة أفضل فيلم أجنبي.. كما ترشح الفيلم لجائزتي جولدن جلوب، بينها أفضل ممثل، لكنه لم يحصد أيا منها.

كما ترشح الفيلم لأربع جوائز من مهرجان كان السينمائي، حصد منها أنطونيو بانديراس جائزة أفضل ممثل.

وكانت أرباح الفيلم 37 مليون دولار، ومدته ساعة و37 دقيقة، وتقييمه 7.6 على موقع IMDB.

ومخرج الفيلم بيدرو ألمودوفار اكتشف أنطونيو بانديراس، بعدما جذبت عروضه المسرحية انتباه المخرج الأسباني المعروف، حتى شاركه في فيلم Labyrinth of Passion، وذلك عام 1982.

وكان إعلان بانديراس بإصابته بكورونا اليوم، صدمة كبيرة لكل محبيه، حيث أعلن عبر تويتر: "أريد أن أعلن أنه اليوم، 10 أغسطس، أنني أجبرت على الاحتفال بعيد ميلادي الستين في الحجر الصحي، بعد أن ثبتت إصابتي بفيروس كورونا".

وأضاف "بانديراس": "أود أن أضيف أنني أشعر بتحسن نسبي، وأنا واثق من أنني سوف أتعافى في أقرب وقت ممكن بعد التعليمات الطبية التي آمل أن تسمح لي بالتغلب على الفترة المرضية التي أعاني منها".

وأضاف الممثل الأسباني: "سأستفيد من هذه العزلة بالقراءة والكتابة والراحة".