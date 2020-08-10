محافظ دمياط: لجنة لدراسة إعادة تسعير رسوم التصالح لمخالفات البناء

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاستعانة بلجنة من هيئة الخدمات الحكومية لدراسة إعادة التسعير لبعض المناطق، بعد تلقي عدد من التظلمات التي تقدم بها بعض المواطنين لتضررهم من ارتفاع الرسوم المقررة لبعض العزب والقرى المجاورة للمدن، والتي تخص عمليات التصالح في مخالفات البناء.

وأوضحت الدكتورة منال حرص المحافظة على تيسير كافة العقبات أمام المواطنين والتواصل المستمر مع اللجان المعنية بفحص طلبات التصالح، والتي تعمل وفقاً لمعايير محددة، منها التأكد من معايير السلامة الإنشائية للمباني، منوهة بأن الوحدات المحلية ما زالت تشهد إقبالا لتلقي نسبة الـ 25% من رسوم جدية التصالح، والتي تستمر حتى 15 أغسطس الجاري.