صور.. دمياط الجديدة تستعد لانتخابات الشيوخ بمظلات ومواد تعقيم

تفقد اليوم الإثنين، المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عدد من المقار الانتخابية بمدينة دمياط الجديدة، للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الناخبين، وذلك قبل انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس الجاري.

وزار رئيس الجهاز مدرستي خالد بن الوليد بالحي الرابع، عمر بن عبدالعزيز بالحي الثاني بمدينة دمياط الجديدة مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم الانتهاء من أعمال التطهير والتعقيم للجان، وتوفير المظلات لحماية المواطنين من حرارة الجو، والمقاعد والكراسي المتحركة لكبار السن وذوى القدرات الخاصة، وكذا توفير مواد التطهير والتعقيم.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم اختيار اللجان الانتخابية الفرعية بالدور الأرضي بالمدارس وقريبة من الباب الرئيسي تيسيرا علي المواطنين.

وأكد رجب على ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي، أثناء الإدلاء بأصواتهم، وذلك للحد من انتشار الفيروس مختتما المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني، في سبيل رفعته واستقراره واستكمالا لمسيرة الإنجازات.