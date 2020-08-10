صور.. رئيس جامعة دمياط يفتتح دورات "التعليم الهجين"

افتتح اليوم الإثنين، الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة الدورات التدريبية الخاصة بنظام "التعليم الهجين" وتضم الدورات التدريبية الخاص بنظام "التعليم الهجين" 8 ورش عمل تدريبية تبدأ اليوم وتنتهي 31 أغسطس بواقع ورشتين أسبوعيا.

تعقد تلك الورش بمعمل 407 بكلية الحاسبات والمعلومات الذي يضم 44 جهاز كمبيوتر حديث التجهيز ويسمح بحضور 22 إلى 25 متدرب بكل ورشة وذلك تطبيقاً واتباعاً للإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

ويشرف عليها الدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ومركز ضمان الجودة وتقييم الأداء، ويقوم بالتدريب فريق متخصص يجمع بين أعضاء هيئة التدريس ومدربين كمبيوتر بالجامعة.

يأتي انعقاد تلك الدورات بناءً على قرار المجلس الأعلى للجامعات في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 يوليو والخاص باعتماد نظام "التعليم الهجين" والذي يمزج بين التعليم وجهًا لوجه والتعليم عن بُعد، مما يؤدي إلى تقليل الكثافة الطلابية، وتحقيق الاستفادة العظمى من خبرة أعضاء هيئة التدريس والبنية التحتية للجامعة، وتحول تدريجي للطالب ليصبح متعلماً مدى الحياة، وذلك تطبيقاً لأساليب الأداء وضمان الجودة المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة العظمى من الإمكانيات التكنولوجية خارج الفصل الدراسي.