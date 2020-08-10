انتقاد ثم تراجع.. فلوكس يهاجم هاني شاكر بسبب مصطفى حفناوي

هاجم الفنان أحمد فلوكس، الفنان هاني شاكر، بسبب قيام الأخير بنعي اليوتيوبر مصطفى حفناوي، الذي رحل عن دنيانا منذ ساعات قليلة، إثر إصابته بنزيف فى المخ.

نشر فلوكس، نعي "شاكر" لحفناوي، وعلق عليه قائلا: "لا تعليق، أقسم بالله كمية منافقة فى الزمن ده غير طبيعي، أم الزمن على الحياة اللى احنا بقينا عايشين فيها، إذا كان أنا معرفوش أنت هاتعرفوا، كفاية بقى، أنت أيه؟ كورونا معلمتكمش حاجة، مكانش عارف يخش مستشفى، معملتش حاجة، وأنت نقيب ليه، كفاية أنتوا أيه، لا حول ولا قوة إلا بالله زمن نهاية الزمن".

وبعد التغريدة، تعرض فلوكس لهجوم شديد من متابعيه، مدافعين عن هاني شاكر، خاصة أن شاكر ليس له علاقة بوفاة حفناوي، مما أدى لتراجع فلوكس عن المنشور وحذفه.