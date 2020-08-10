"الصحة": نتواصل مع الجهات الدولية حول لقاحات "كورونا"

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام، إن الوزيرة الدكتورة هالة زايد أكدت التواصل الدائم والمستمر مع جميع الجهات الدولية التى تجرى تجارب سريرية على لقاحات فيروس كورونا، لتوفير احتياجات مصر من تلك اللقاحات بعد الانتهاء من التجارب وثبوت فاعليتها، ووجَّهت الوزيرة، خلال اجتماعها بمديرى مستشفيات الحميات، عبر تقنية «الكونفرانس كول»، بتكثيف الدورات التدريبية للفرق الطبية، لاستمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وتواصَل خروج المتعافين من المستشفيات المخصصة للعزل إثر خضوعهم لبروتوكول العلاج المقرر من وزارة الصحة وتحوُّل نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، تزامناً مع تسجيل العديد من المستشفيات «صفر كورونا» واستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية، وفقاً لتعليمات مجلس الوزراء.

وأعلن مستشفى قنا العام للعزل تعافى وخروج 7 حالات جديدة، بعد تلقيهم العلاج اللازم وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، وقال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن ثلاثة مستشفيات سجلت «صفر إصابات»، كما أعلن مستشفى الصدر تسجيل صفر كورونا، ليصبح عدد المستشفيات التى سجلت صفر إصابات ٤ من إجمالى ٧ مستشفيات خصصتها مديرية الصحة لعلاج المصابين بالفيروس.

وقال الدكتور علاء عطية، عميد كلية طب أسيوط، إن 20 حالة فقط من المصابين ما زالت تخضع للعلاج، موضحاً أن 18 حالة منهم بالمستشفى الجامعى الرئيسى، وحالتين فقط بمستشفى جراحة المسالك البولية والكلى من أصل 638 مريضاً خضعوا للعلاج بمختلف مستشفيات أسيوط الجامعية التى تم تخصيصها كلياً أو جزئياً لعزل وعلاج المرضى.

خروج 11 متعافياً فى أسوان

وشهد مستشفى الصداقة المخصص لعزل المصابين فى أسوان خروج 11 حالة جديدة بعد تعافيها، إثر خضوعهم لبروتوكول العلاج المقرر من قِبل وزارة الصحة، فيما عاد الطلاب الدوليون ببرنامج «المنصورة - مانشستر» للتعليم الطبى بجامعة المنصورة لاستئناف الدراسة بكلية الطب بعد تراجع نسب الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الدكتور أشرف شومة، مدير البرنامج، إن البرنامج يضم نحو ألف طالب، نسبة قليلة منهم بقيت فى مصر أثناء الجائحة والنسبة الأكبر غادرت لبلدانها، لافتاً إلى وصول أول أفواج العائدين وعددهم ٥٢ طالباً ماليزياً، استقبلهم القائمون على البرنامج فى مطار القاهرة وجرى نقلهم لمدينة المنصورة، وأشار إلى استقبال باقى الطلاب خلال الأسبوع الجارى والأسبوع المقبل.