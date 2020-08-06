وزيرة الصحة: "العالمي للأمصال" سيوفر حصة لمصر من "تطعيم كورونا"

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم بمدينة العلمين الجديدة موقف مصر من تأمين توافر لقاح فيروس كورونا المستجد حال تصنيعه.

وقالت الوزيرة، خلال الاجتماع، إنه تمت الموافقة من قبل الاتحاد العالمي للأمصال واللقاحات على أن تكون "مصر" ضمن الدول التي سيتم إشراكها في توفير حصة لها من التطعيم الخاص بفيروس كورونا المستجد.

كما أشارت إلى موقف مستشفيات العزل ومستشفيات الحميات والصدر، والمخصصة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن بتلك المستشفيات نحو 6556 سريرا داخليا، و793 سرير رعاية، و640 جهاز تنفس صناعي، وتقوم تلك المستشفيات بفرز المشتبه بهم، ويتم تقسيمهم إلى حالات خفيفة ومتوسطة تخضع للعزل المنزلي، وحالات شديدة، يتم إيداعها مستشفيات العزل.