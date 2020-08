ترشيحات وجوائز في مسيرة بانديراس قبل إصابته بـ كورونا في يوم ميلاده

مسيرة فنية مميزة للإسباني أنطونيو بانديراس، والممثل الذي أعلن عن إصابته بكورونا اليوم شارك في أكثر من 100 عمل فني تتنوع بين أفلام ومسلسلات، وأدواره أهلته لأن يترشح لكبرى الجوائز العالمية.

مهرجان كان السينمائي

حصد أنطونيو بانديراس جائزة أفضل ممثل من مهرجان كان السينمائي في دورته لعام 2019، وذلك عن دوره في فيلم Pain and Glory.

أوسكار

ترشح بانديراس لجائزة أوسكار مرة واحدة في حياته،عن دوره الرئيسي في فيلم Pain and Glory.

ونافس "بانديراس" في نفس الفئة كل من، خواكين فينيكس، آدم درايفر، ليوناردو دي كابريو وجوناثان برايس، وحصدها خواكين عن فيلم جوكر.

الفيلم من إخراج وتأليف بيدرو المودوفار، شارك في بطولته الممثلة بينيلوبي كروز، نورا نافاز، والممثل ليوناردو سبراجليا.

جولدن جلوب

ترشح أنطونيو بانديراس لجولدن جلوب 5 مرات، عن أعمال Evita عام 1996، وThe Mask of Zorro عام 1998، وAnd Starring Pancho Villa as Himself عام 2003، وGenius عام 2017، وأخيرا عن دوره في فيلم Pain and Glory عام 2020.

Primetime Emmy

ترشح أنطونيو بانديراس لها مرتين، الأولى عام 2004، عن دوره في And Starring Pancho Villa as Himself، والثانية عام 2018 عن دوره في Genius

ALMA

كرمته The American Latino Media Arts بجائزة أنتوني كوين، نظرا لإنجازاته في مجال ترفيه. وذلم عام 2002

يذكر أن بانديراس كتب اليوم عبر تويتر: "أريد أن أعلن أنه اليوم، 10 أغسطس، أنني أجبرت على الاحتفال بعيد ميلادي الستين في الحجر الصحي، بعد أن أثبتت إصابتي بفيروس كورونا".

وأضاف "بانديرس": "أود أن أضيف أنني أشعر بتحسن نسبي، وأنا واثق من أنني سوف أتعافى في أقرب وقت ممكن بعد التعليمات الطبية التي آمل أن تسمح لي بالتغلب على الفترة المرضية التي أعاني منها".

وأضاف الممثل الأسباني: "سأستفيد من هذه العزلة للقراءة والكتابة والراحة ومواصلة وضع الخطط للبدء في إعطاء معنى لعمري بعد الـ60 عامًا".