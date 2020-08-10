رئيس "المركزي للإحصاء": انتخابات الشيوخ تعكس الاستقرار العام لمصر

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز تواصل مع الهيئة العليا للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم، منذ بدء التجهيز للإعلان عن فتح باب الترشح، لإمداد الهيئة بقاعدة بيانات الناخبين، طبقا للتعداد السكاني والنوع والفئات العمرية في 1 يناير 2020 على مستوى أنحاء الجمهورية "محافظات وشياخات ومراكز ومدن وقرى ونجوع وكفور".

وتابع بركات في تصريحات لـ"الوطن": إجراء الانتخابات التشريعية، التي تستهلها الدولة هذا العام بانتخابات مجلس الشيوخ ثم بعدها الاقتراع على مجلس النواب، يُعد تحديا كبيرا للظروف الصعبة التي تواجهها الدولة في الداخل والخارج، ويؤكد حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تنعم به الدولة، الذي كان إحدى ثمار السياسة الحكيمة التي تنتهجها القيادة السياسية، والمشروعات القومية الكبرى التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وينطلق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ ، غدا الثلاثاء، حيث تبدأ عملية تصويت المصريين بالداخل على مدار يومين، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين فى قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة) تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائى كامل بمشاركة 18 ألف قاض (أساسى واحتياطي)، ومعاونة 120 ألف موظف من مختلف الجهات الحكومية والقطاع العام.