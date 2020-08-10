تطهير مقار اللجان الانتخابية بمدينة عزبة البرج بدمياط

طهّر قسم المكافحة بالوحدة المحلية بمدينة عزبة البرج بدمياط، بالتعاون مع وزارة الصحة مقار اللجان الانتخابية بمدينة عزبة البرج وعددها 7 لجان، وهى مدرسة "أنيس الحليلي، بنات عزبة البرج الابتدائية، الإعدادية بنين، الثانوية، بنات الشاطئ ، أحمد عرابي، الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج".

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وضمن استعدادات الوحدة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، والتي سيجري انعقادها يومي 11، و12 من أغسطس الجاري.