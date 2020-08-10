محطات جديدة لتموين السيارات بـ"الغاز" فى 6 محافظات

قال مصدر مسئول بوزارة البترول إن شركة «غازتك» العاملة فى مجال تحويل السيارات وتموينها تسعى للتوسع فى إنشاء محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعى فى مختلف المحافظات، حيث قامت الشركة بالتشغيل التجريبى لمحطتين جديدتين، الأولى فى منطقة التبين بالقاهرة، والثانية فى الغردقة التى تعد المحطة الثالثة للشركة بالمدينة.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن شركة «غازتك» تستهدف افتتاح وتشغيل عدد من محطات تحويل السيارات فى 6 محافظات جديدة هى «قنا والمنصورة والسويس وأكتوبر والقاهرة والإسماعيلية»، حيث سيتم افتتاحها خلال شهور.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على زيادة كفاءة تشغيل المحطات وزيادة المعدات بمحطات التموين لتغطية إقبال العملاء لهذه المحطات، وأن الشركة تخطط لزيادة طاقة عدة محطات خلال الفترة القادمة منها محطة ببنى سويف، ومحطة بطنطا، والمنصورة، وبورسعيد.

ولفت إلى أن الشركة قامت خلال العام الماضى بزيادة طاقة 8 محطات، حيث تمت إعادة توزيع الضواغط فى هذه المحطات ورفع كفاءتها، ما أدى لزيادة مبيعات الغاز المحققة بهذه المحطات بنحو 70 ألف متر مكعب يومياً، وهو ما يعادل إنشاء 7 محطات تموين جديدة ودون إنفاق استثمارى.

وقالت وزارة البترول، فى بيان سابق، إن الشركة قامت خلال العام الماضى بتحويل 19 ألفاً و818 سيارة للعمل بالغاز الطبيعى ليرتفع إجمالى السيارات المحولة بمراكز الشركة منذ بدء النشاط إلى أكثر من 140 ألف سيارة وبحصة قدرها 46.4% من إجمالى السوق، وهى أعلى حصة سوقية بين شركات غاز السيارات فى مصر.

فى سياق آخر، أطلقت وزارة البترول مبادرة بالتنسيق مع شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر للمساهمة بـ5.4 مليون جنيه لتمويل شراء مستلزمات ومعدات طبية ووقائية فى مواجهة فيروس كورونا.