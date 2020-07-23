تعرف على مكاسب تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

أصدرت الحكومة المصرية خلال الآونة الأخيرة عدة قرارات بشأن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين، كما وضعت العديد من الخطط حتى يتم تعميم العمل به خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الصدد قال مدرب القيادة الدولي وخبير السيارات وليد جمال ل"الوطن" إن قرار الدولة بشأن تحويل السيارات للعمل بالغاز من القرارات التي ستمد الدولة بعدة فوائد أهمها استغلال الثروة الطبيعية التي تمتلكها مصر، بالإضافة إلى توفير استهلاك البنزين.

وأضاف أن هناك عدة مميزات لعمل السيارات بالغاز بدلاً من البنزين وأبرزها.

-الغاز الطبيعى المضغوط صديق للبيئة .

- أن الغاز متوفر محليا بكميات كبيرة .

- من أنواع الوقود الأقل سعراً فى السوق المحلية حاليا .

- قلة تكلفة أعمال الصيانة المطلوبة للمركبة فى حالة تشغيلها بالغاز الطبيعى.

- تخفيض الأحمال البيئية للملوثات المنبعثة بالمقارنة بوقودى السولار والبنزين، والتي تشمل خفض إجمالي انبعاثات الأتربة العالقة الصدرية، وخفض إجمالي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكبريت، حيث إن نسبة الكبريت في الغاز بالمقارنة بوقود السولار والبنزين، وخفض إجمالي انبعاثات غاز أول أكسيد الكربون، لعدم احتواء الغاز الطبيعي على أي من مركبات، كما يتسبب في خفض إجمالي انبعاثات الرصاص نظرا الرصاص.

وأشار إلى الغاز الطبيعي المضغوط كوقود صديق للبيئة يمكن استخدامه في العديد من المجالات منها المركبات بأنواعها الأتوبيسات سواء الخاص منها أو العام، كما يمكن استخدامه لتوليد الطاقة في المنشآت الصناعية المختلفة.