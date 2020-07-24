رابطة المصنعين: سيتم تحويل السيارات للعمل بالغاز خلال 3 أعوام

قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن العربات الفارهة لا يجوز لها التحويل من العمل بنظام البنزين للغاز، بينما لا ينصح تحويل السيارات للغاز إلا للسيارات التي تحتاج توفير في الأموال بشكل شهري.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الدولة تعمل حاليا على تحويل كل السيارات للعمل بنظام الغاز، حيث ستستمر خطة التحويل لـ 3 سنوات، حتى يتم تحويل السيارات الخاصة للغاز، وهي مرحلة طويلة الأمد وسيتم فيها تحويل السيارات التي تعمل بالبنزين للعمل بالغاز، موضحا أن هناك مواصفات خاصة للسيارات التي يتم تحويلها للغاز، ويتم حاليا التنسيق مع مجلس الوزراء للتواصل مع الشركات والمصانع العالمية لجلب سيارات مخصصه تعمل بمحركات الغاز.

وأكد أنه بالنسبة للسيارات المحلية الموجودة في مصر فسيتم تحويل السيارات للغاز بشكل محلي وستتكلف سعر التحويل للغاز من 8 إلى 10 آلاف جنيه لكل سيارة، مشيرا إلى أن سعر التحويل سيزيد من قيمة السيارات بنفس الرقم، ولن يكون هناك زيادة في أسعار السيارات: "سعر السيارة مش بيزيد إلا بسبب زيادة سعر العملة".