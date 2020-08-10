"الصحة العالمية": "كورونا" سيعود إذا تخلت السلطات الطبية عن مقاومته

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا فى العالم، اليوم، 20 مليون شخص، فى حين تخطَّى عدد الوفيات 734 ألفاً، ولا تزال الولايات المتحدة تتصدَّر دول العالم من حيث عدد الإصابات، بـ5 ملايين ونحو 200 ألف حالة، كما سجلت البلاد أكثر من 165 ألف وفاة، واستخدم الأطباء فى أحد مستشفيات هيوستن دواء جديداً أدى إلى التعافى السريع من فشل الجهاز التنفسى لدى مرضى كورونا المصابين بأمراض خطيرة، وتمت الموافقة على الدواء من قِبل إدارة الغذاء والدواء للاستخدام الطارئ فى مواقع إكلينيكية متعددة.

وتستعد شركة الأدوية السويسرية «ريليف ثيرابيوتيكس»، لجنى مئات الملايين من الدولارات إذا حظى دواؤها، الذى يُستعمل أصلاً للضعف الجنسى، بالضوء الأخضر من الجهات التنظيمية كعلاج لمرض «كوفيد 19»، وقالت منظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا لم تظهر له أنماط موسمية، وسيعود من جديد إذا تخلت السلطات الطبية عن ضغوطها لمقاومته، وقال الطبيب مارك راين، رئيس برنامج الطوارئ بالمنظمة، إنه يتعين على غرب أوروبا ومناطق أخرى التعامل بسرعة مع موجات التفشى الجديدة، فيما توقع رئيس منظمة الصحة العالمية ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا، هذا الأسبوع، إلى 20 مليون إصابة و750 ألف وفاة.

وفى البرازيل، وجَّه الرئيس جايير بولسونارو انتقادات حادة لشبكة تليفزيون شهيرة فى بلاده، بعد تحميلها إياه مسئولية وفاة أكثر من 100 ألف شخص بـ«كوفيد 19»، متهماً إياها بـ«الجبن»، ويبلغ عدد المصابين فى البرازيل 3 ملايين وأكثر من 35 ألفاً، وفى بريطانيا حصد الفيروس حتى الآن أرواح نحو 47 ألف شخص، وسجلت السلطات الصحية أكثر من 312 ألف إصابة منذ بدء تفشِّى الوباء، وحصد الفيروس فى الهند 44 ألف شخص، فيما تم تسجيل 2.2 مليون إصابة.