انهيار أصدقاء مصطفى حفناوي خلال تشييع جنازته

حرص عدد كبير من أصدقاء اليوتيوبر الراحل مصطفى حفناوي، على حضور جنازته، وانتابتهم حالة من الانهيار والحزن الشديد على رحيله.

وكان من ضمن حضور الجنازة، علي غزلان وعمرو راضي وندى رحمي.

وكانت جنازة اليوتيوبير مصطفى حفناوي، الذي رحل عن عالمنا، شيعت قبل قليل، في السابعة مساء اليوم، بمقابر عائلة عفيفي في مقابر القبابات بمركز الصف.

وكان مطرب الراب والفنان الشاب أحمد الشبكشي، قد أعلن وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، وذلك بعد أزمة صحية تعرض لها مؤخرًا دخل على أثرها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وكتب "الشبكشي" عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "البقاء لله والدوام لله وحده، والفاتحة على روح مصطفى حفناوي، في الجنة إن شاء الله يا حبيبي، مصر كلها كانت بتدعي لك وهتفضل تدعي لك".