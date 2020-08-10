رئيس التحرير

محمود مسلم

انهيار أصدقاء مصطفى حفناوي خلال تشييع جنازته

كتب:

أبانوب رجائي
09:23 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
مصطفى حفناوي

مصطفى حفناوي

حرص عدد كبير من أصدقاء اليوتيوبر الراحل مصطفى حفناوي، على حضور جنازته، وانتابتهم حالة من الانهيار والحزن الشديد على رحيله.

وكان من ضمن حضور الجنازة، علي غزلان وعمرو راضي وندى رحمي.

وكانت جنازة اليوتيوبير مصطفى حفناوي، الذي رحل عن عالمنا، شيعت قبل قليل، في السابعة مساء اليوم، بمقابر عائلة عفيفي في مقابر القبابات بمركز الصف.

وكان مطرب الراب والفنان الشاب أحمد الشبكشي، قد أعلن وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، وذلك بعد أزمة صحية تعرض لها مؤخرًا دخل على أثرها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وكتب "الشبكشي" عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "البقاء لله والدوام لله وحده، والفاتحة على روح مصطفى حفناوي، في الجنة إن شاء الله يا حبيبي، مصر كلها كانت بتدعي لك وهتفضل تدعي لك".

اقرأ المزيد:

بث مباشر.. جنازة اليوتيوبر مصطفى حفناوي بمقابر عائلته

فيديو.. عندما قابل مصطفى حفناوي "ملك الموت" حيا: ضحكة رغم المرارة

انتقاد ثم تراجع.. فلوكس يهاجم هاني شاكر بسبب مصطفى حفناوي

بعد وفاة مصطفى حفناوي.. أزهريون يجيبون: "هل يسبب الحسد الوفاة؟"

خالد الجندي: الحسد قد يكون السبب في وفاة مصطفى حفناوي