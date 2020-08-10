رئيس جامعة الإسكندرية يدعو منتسبيها للمشاركة في انتخابات الشيوخ

دعا الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية منتسبي الجامعة للمشاركة في الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابي، لاختيار من ينوب عنهم في مجلس الشيوخ 2020، في الانتخابات التي تبدأ غدًا الثلاثاء وتستمر لمدة يومين، من أجل دعم واستقرار الحياة السياسية، وضمان اصدار التشريعات بعد دراسة وافية ومتعمقة.

وأشار "الكردي" إلى أهمية مشاركة جميع من له حق الانتخاب فى التصويت للأفضل، واختيار أشخاص ذوي خبرات عالية وكفاءة كبيرة، لكي يسهمون في تحقيق مستقبل أفضل للوطن، من خلال دورهم المستقبلي في اقتراح الآليات التي تساعد في أداء المهام السياسية والقانونية، وتقديم المشورة والخبرة الجيدة لمجلس النواب.