تجهيز لجنتين بالأسمرات لاستقبال المواطنين في انتخابات الشيوخ

قال المهندس حسن الغندور، رئيس حي الأسمرات، إن أجهزة الحي استعدت لانتخابات مجلس الشيوخ التي تنطلق خلال ساعات، وذلك بتجهيز لجنتين داخل نطاق الحي لخدمة المواطنين والتيسير عليهم للإدلاء بأصواتهم دون أي عراقيل.

وأضاف الغندور لـ"الوطن"، أنه جرى التنسيق مع الأجهزة الأمنية لإعداد اللجان، علاوة على القيام بأعمال تطهير وتعقيم اللجان والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين للوقاية من فيروس كورونا، فضلًا عن وجود أماكن معدة لكبار السن.

وأشار إلى أن أجهزة المحافظة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، داعيًا الناخبين إلى المشاركة في العرس الديمقراطي، واختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ.