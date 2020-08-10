محافظة القاهرة: افتتاح كوبري المانسترلي في احتفالات 6 أكتوبر

قالت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن أعمال تطوير كوبري المانسترلي أوشكت على الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة الإنارة وتدعيم الأسوار والحوامل القائمة على الخشب، بالإضافة إلى وضع الرخام في الأرضيات لإبراز الكوبري في مظهر جمالي وحضاري يليق بالقاهرة التاريخية.

وأضافت نائب المحافظ لـ"الوطن"، أن افتتاح كوبري المانسترلي سيجري بعد تطويره تزامنا مع احتفالات 6 أكتوبر المقبلة، مؤكدة أن أعمال التطوير بلغت تكلفتها 5 ملايين جنيه بدعم من البنك الأهلي.

وأشارت إلى أنها تتابع أعمال التطوير أولًا بأول مع الشركة المنفذة للمشروع، حيث تجري جولات باستمرار لمتابعة المشروعات القائمة.

وأكدت نائب المحافظ أن أعمال التطوير تجري تحت إشراف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري للحفاظ على جمال وتاريخ الكوبري مع إضفاء لمسات جمالية دون المساس بأصل الكوبري.

وأشارت إلى أنها وجهت بضرورة الحفاظ على أعمال الصيانة التي يشهدها الكوبري من خلال وجود متابعة من الحي، لعدم تعرض أي من محتوياته للتلف مع الحفاظ عليها، علاوة على تخطيط كورنيش النيل أمام الكوبري بشكل جمالي يضيف إلى الكوبري.