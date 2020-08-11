شاب يخدع الحكومة الأمريكية ويحصل على قرض بـ1.6 مليون دولار: اشترى لامبورجيني

في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا فى ولاية تكساس، اقترض شاب عمره 26 عاما قرضا بقيمة 1.6 مليون دولار من "برنامج حماية الراتب" وهو قرض مصمم لتوفير حافز مباشر للشركات الصغيرة، وهو أيضا قسم مخصص لقروض الإغاثة من فيروس كورونا.

استغل الشاب الذي يبلغ من العمر 26 عاما هذا الأمر واحتال على الحكومة واقترض 1.6 مليون دولار بغرض الاستفادة الشخصية من الأموال المخصصة للإغاثة، وقام بشراء سيارة لامبورجينى أوروس وفورد F-350 وساعة رولكس.

ووجهت له وزارة العدل تهم متعددة بما فيهم الادلاء ببيانات كاذبة لمؤسسة مالية والاحتيال الالكترونى والاحتيال المصرفى، وذكرت التقارير والمصادر أن باقى القرض قد أنفقه الشاب البالغ من العمر 26 عاما على نوادى التعرى والنوادى الليلية.