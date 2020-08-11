6 نصائح للاستثمار في الذهب: "اوعى تشتري أون لاين"

بعد الارتفاعات المتتالية في أسعار الذهب، جعلت عيار 24 يتخطى الألف جنيه، فيما يبدو أن عيار 21 يسير على نفس الخطى، ما جعل الكثير من خبراء الذهب ينصحون بالاستثمار في الذهب باعتباره الملاذ الآمن للمستثمرين، وأنه لا توجد أي مؤشرات لانخفاض سريع للمعدن الأصفر.

وتستعرض "الوطن" بعض النصائح التي يجب اتباعها عند شراء الذهب بهدف الاستثمار، والتي يقدمها محمد هدية صاحب سلسلة محلات للمشغولات الذهبية بمحلات الصاغة.

شراء الجنيهات الذهبية

عند شراء الجنيه الذهب للاستثمار احرص أن يكون من عيار 21، لأنه العيار المعترف به من مصلحة الدمغ والموازين، والأعيرة الأخرى قد تواجه مشاكل عند بيعها.

شراء السبائك الذهبية

يجب أن تكون السبائك من عيار 24، ويجب شراؤها من محل موثوق ومضمون

المصنعية

تختلف المصنعية على المشغولات الذهبية حسب نوعها، وعلى الرغم من أن الشكل والحجم للمصوغات قد يصبح واحدا، إلا أنه يختلف في المصنعية، ويرجع هذا إلى "التفنيش".

وتعتبر الغوايش عيار 21 هي الأقل في المصنعية، والتي تتراوح ما بين 30 إلى 50 جنيهًا، والسبب أن هذا النوع من المشغولات يتم تصنيعه من خلال آلات، ونسبة العمل اليدوي ضعيفة، وبالتالي المصنعية أقل.

ويمكن اختيار المصنعية الأفضل من خلال الذهاب إلى أماكن تجمعات محلات الذهب، في أماكن مثل الصاغة، شارع الجامع، وسيتواجد العديد من الأشكال والموديلات، ويمكن اختيار المصنعية المناسبة.

الفاتورة أولا

عند شراء سبائك ذهبية يجب أن تحصل من البائع على فاتورة ضريبية تحتوى على الآتي..

رقم السجل التجاري

رقم البطاقة الضريبية

الفاتورة بها سيريال نمبر

الفاتورة أصل وضهر "مكربنه".

الابتعاد عن الاونلاين

شركات بيع المصوغات الذهبية اونلاين بنسبة كبيرة نصب، ولا يمكنها تقديم أى فواتير أو إثبات على عيار السبيكة.

فكر في البيع قبل الشراء

كثير من العملاء يفكر عند شراء المصوغات الذهبية في التوفير، أو شراء بسعر أقل الأمر الذي يسبب خسائر أكبر عند البيع.

مثلا: البعض يشترى "السبائك" من محلات غير مضمونة، لأنها بدون مصنعية نهائيًا، لكن المحل قد يتلاعب في عيار السبيكة، مما يجعل بيعها صعب للغاية.