أسعار الذهب اليوم الأحد 9-8-2020 في مصر

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا خلال تعاملات اليوم، الأحد 9 أغسطس الحالي مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

الذهب عيار 24

تراوح سعر الذهب عيار 24 بين 1037 و1039 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 بين 907 و909 جنيهات.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 777 و779 جنيهًا.

الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم، لنحو 7 آلاف و272 جنيهًا.