في الحلقة 24 من مسلسل "ليالينا 80".. خطف ابنة إياد نصار

تعود بدرية "نهى عابدين" في الحلقة 24 من مسلسل ليالينا 80 إلى المصنع بعد زواجها من مرتضى (محمد رزق) لتتفاخر بذلك، وترى أنها صاحبة المصنع وتتعالى في حديثها مع رقية (صابرين)، وتطلب لها مكافأة مالية نظير عملها.

يحاول "مدحت" محمد الشقنقيري أن يقنع مريم "غادة عادل" بالزواج منه، وأنه سيتكفل بدفع أموال إجراء عملية لابنتها لكي يعود بصرها إليها.

تتصاعد حدة الأحداث في الحلقة ويتم خطف مريم ابنة هشام (إياد نصار) من قِبل رؤساءه في العمل لكي يضغطوا عليه لاسترداد الأموال. وتلاحق هشام تهمة جديدة بتجارة المخدرات، ويتم القبض على مريم لاستجوابها عن معرفة أي معلومات خاصة عن خط سير هشام.

مسلسل "ليالينا 80"

يعرض حصريا على CBC الساعة 8 مساء ويعاد 1 صباحاً، ومن بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيري، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبي، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة.