محافظ دمياط تتفقد لجان التصويت قبل انطلاق انتخابات "الشيوخ" بساعات

واصلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لليوم الثاني على التوالى، جولاتها الميدانية، للاطمئنان على مستوى التجهيزات النهائية بالمقار الانتخابية والتى من المقرر أن تستقبل الناخبين اليوم الثلاثاء للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس الشيوخ.

وقامت المحافظ خلال الجولة التى جاءت بتواجد حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وبحضور رؤساء الوحدات بزيارة مدارس كفر البطيخ الابتدائية الجديدة وكفر البطيخ الإعدادية بنين وعزبة 3 للتعليم الأساسي ومجمع مدارس الإسماعيلية بمركز كفر سعد وكذلك مدارس شجرة الدر والشهيد محمد طارق أبو الفرح والشهيد عاطف سلامة بفارسكور ومدرستي الروضة الإعدادية بنات والروضة الثانوية المشتركة.

وبمدينة دمياط زارت المحافظ مدارس الدكتور علي مصطفى مشرفة الإعدادية واللغات الرسمية والشرباصى الابتدائية، وذلك للتأكد من جاهزية المقار الانتخابية لاستقبال الناخبين، ومراجعة أعمال الإنارة وإنشاء مظلات لانتظار الناخبين، فضلا عن توافر مستلزمات الوقاية للمشرفين على العملية الانتخابية والمولدات الكهربائية وكراسي متحركة لكبار السن ومتحدي الإعاقة وتجهيز الأماكن المخصصة لمبيت أفراد الأمن، بالإضافة إلى متابعة ما تم تنفيذه من أعمال لرفع الإشغالات والتطهير والتعقيم لداخل ومحيط اللجان.

وأوضحت المحافظ أنه تم عقد غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام لمتابعة العملية الانتخابية على مدار يومى التصويت، منوهة بأنه تم التوجيه بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين وخاصة كبار السن ومتحدى الإعاقة والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أكدت تكاتف الجهود بين كافة الجهات للخروج بالعملية الانتخابية بصورة مشرفة.

ودعت عوض كافة المواطنين إلى النزول للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات واجب وطنى على جميع أبناء مصر لاستكمال مسيرة التنمية.

وجدير بالذكر أن الكتلة التصويتية بمحافظة دمياط تقدر بنحو مليون و40 ألفا و480 ناخبا سيدلون بأصواتهم في 251 لجنة فرعية بمراكز ومدن المحافظة.