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وزير الرياضة يدلي بصوته غدا في انتخابات مجلس الشيوخ بالشروق

كتب:

ماهر هنداوي
11:55 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
د.أشرف صبحي

د.أشرف صبحي

يدلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، غدا الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، الساعه 9 صباحا في مدرسة طبري، بمنطقة الفيلات بجوار الجامعة الفرنسية في الشروق.

وتنطلق غدًا الثلاثاء عملية تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومين، حيث يحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت، من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة) تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجري تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضي (أساسي واحتياطي)، ومعاونة 120 ألف موظف.

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